Mantovani parte col botto Subito il podio a Misano

Nella prima gara della stagione 2026 a Misano, Andrea Mantovani e il Team D’Ettorre sono stati i protagonisti principali, arrivando subito sul podio. La competizione si è disputata nel circuito romagnolo, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport. La gara si è conclusa con Mantovani tra i primi classificati, segnando un avvio forte per il pilota e la squadra.

Andrea Mantovani e il Team D’Ettorre subito protagonisti nella prima gara della stagione 2026 a Misano. Sul famoso circuito Mwc “Marco Simoncelli” Andrea Mantovani si piazza terzo in gara 1 e quarto in gara 2. Partito dalla seconda fila, quarta piazza in griglia, Andrea ha sempre lottato per le prime posizioni. In gara 1 è partito benissimo mantenendo le posizioni di vertice, poi ha dovuto negli ultimi giri calare il passo a causa del dolore all’avambraccio destro, chiudendo quarto. La successiva squalifica del secondo concorrente per irregolarità tecnica ha fatto salire sul meritato podio Andrea. In gara due Mantovani non è partito benissimo, tant’è che al primo passaggio era sesto, ha poi messo in atto una rimonta furibonda sino alla seconda piazza a ruota del primo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mantovani parte col botto. Subito il podio a Misano Notizie correlate Vela, l’Italia parte forte a Hyeres. Ritorno col botto per Tita/Banti, tanti azzurri in zona podioItalia subito grande protagonista nella giornata d’apertura della 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del... Leggi anche: Cus, stagione col botto. Subito oro per Anna Frilli