Scalano il palazzo sui tubi del gas | in carcere due ladri acrobati

Da ecodibergamo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati arrestati nel quartiere di Longuelo a Bergamo dopo aver scalato un edificio e tentato di entrare in un appartamento al secondo piano. I vicini hanno lanciato l’allarme prima dell’alba, segnalando la presenza di persone sospette. La polizia è intervenuta con l’uso di una scala dei vigili del fuoco, riuscendo a entrare nell’appartamento e a fermare i ladri. I due sono accusati di aver tentato un furto in quella zona.

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BERGAMO. Prima dell’alba nel quartiere di Longuelo a Bergamo: sorpresi all’interno di un appartamento al secondo piano. I vicini danno l’allarme, la polizia entra con la scala dei pompieri. Vestiti con magliette nere, bermuda e scarpe da ginnastica. Erano riusciti a scalare la parete di un palazzo di Longuelo, aggrappandosi alle condutture del gas metano e riuscendo a intrufolarsi in un appartamento del secondo piano, vuoto perché l’inquilina è in vacanza. Ma un condomino dall’udito fine li ha smascherati e così, grazie alla sua telefonata al 112, due georgiani sono finiti in manette per tentato furto. È accaduto alle 5 della mattina di mercoledì 8 luglio in un condominio di via Rossini a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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