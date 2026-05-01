Due persone sono state arrestate a Napoli con l’accusa di aver commesso rapine e furti in appartamenti. I sospettati, descritti come acrobati, sono stati fermati dopo aver messo a segno diversi colpi in abitazioni della zona. Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella regione. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti che si ritiene siano stati rubati durante le azioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I reati predatori registrati in questa area della città, caratterizzati da modalità audaci e innovative, incluse le incursioni attraverso balconi e piani elevati, sono stati al centro dell’attenzione mediatica. I media locali hanno parlato di “ladri acrobati”, evidenziando la pericolosità di tali azioni e la frequenza con cui si verificavano. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato immagini che mostrano i sospetti muoversi con agilità tra gli edifici, confermando la natura audace delle loro operazioni. Nel corso delle indagini, il lavoro di analisi e comparazione delle registrazioni video ottenute dai sistemi di sorveglianza si è rivelato cruciale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rapine e furti: due ladri acrobati arrestati dopo colpi audaci in appartamenti.

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