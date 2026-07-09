Savignano inaugurato l’ambulatorio Aft
È stato inaugurato e già aperto al pubblico l'ambulatorio Aft presso la Casa della Comunità Rubicone a Savignano, nell’ex ospedale Santa Colomba. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, si trova in Corso Giulio Perticari 119.
Inaugurato e già in funzione alla Casa della Comunità Rubicone di Savignano, ex ospedale civile Santa Colomba, il nuovo ambulatorio Aft (Aggregazione Funzionale Territoriale) attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, in Corso Giulio Perticari 119. È un importante rafforzamento dell’assistenza territoriale nel Distretto del Rubicone e offre alla cittadinanza un riferimento stabile e facilmente accessibile per i bisogni sanitari urgenti non emergenti: situazioni per una risposta tempestiva e appropriata. L’ambulatorio Aft si inserisce nella rete delle cure primarie e della medicina di comunità, in integrazione con i medici di medicina generale, la continuità assistenziale, l’assistenza infermieristica territoriale e gli altri servizi presenti nella Casa della Comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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