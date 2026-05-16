Pozzo della Chiana inaugurato il nuovo ambulatorio medico

Sabato 16 maggio è stato aperto ufficialmente il nuovo ambulatorio medico nella frazione di Pozzo della Chiana. Il progetto ha richiesto un investimento di circa 100mila euro, con parte dei fondi provenienti da un contributo della Regione Toscana. La struttura è stata realizzata in collaborazione con l’Azienda Asl Toscana sud est. La nuova struttura si trova in un edificio ristrutturato appositamente per accogliere i servizi sanitari necessari alla comunità locale.

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Inaugurato sabato 16 maggio il nuovo ambulatorio medico nella frazione di Pozzo della Chiana, un progetto da circa 100mila euro finanziato in parte grazie a un contributo della Regione Toscana e realizzato in collaborazione con l’Azienda Asl Toscana sud est. Alla cerimonia era presente la giunta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il nuovo ambulatorio medico a Pozzo della Chiana è realtàArezzo, 16 maggio 2026 – Il nuovo ambulatorio medico a Pozzo della Chiana è realtà Il sindaco Jacopo Franci: “Un investimento sulla salute e sulla... Nuovo ambulatorio medico nella frazione di Cocumola: inaugurato il presidio sanitarioCOCUMOLA (Minervino di Lecce) - È stato inaugurato nella giornata di ieri il nuovo ambulatorio medico in via Manzoni, nella frazione di Cocumola, a... Pozzo della Chiana si prepara a inaugurare la Piazzetta Don Carlo Bonechi, parroco per cinquant’anni della comunitàSarà una giornata di forte emozione e partecipazione quella di sabato 13 settembre 2025 alle ore 11.00, quando a Pozzo della Chiana verrà inaugurata la Piazzetta Don Carlo Bonechi, alla presenza delle ... lanazione.it Estate in Armonia accende Pozzo della Chiana: dal 26 al 29 giugno cultura, musica e comunità in festaArezzo, 23 giugno 2025 – Estate in Armonia accende Pozzo della Chiana: dal 26 al 29 giugno cultura, musica e comunità in festa. Jacopo Franci Sindaco di Foiano della Chiana: Un bel progetto frutto ... lanazione.it