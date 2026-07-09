Satnam Singh è morto dissanguato dopo un grave incidente sul lavoro. La sua morte ha portato all’attenzione il problema dello sfruttamento lavorativo, anche se alcuni commentatori evidenziano come il caso abbia caratteristiche di un incidente grave, non di omicidio intenzionale. La discussione si concentra sulla differenza tra incidenti e sfruttamento, con richieste di risposte concrete e non simboliche da parte delle istituzioni.

“Di fronte a fatti drammatici come quello di Satnam Singh, lasciato morire dissanguato dopo un gravissimo incidente sul lavoro, il rischio è quello di confondere la gravità dell'omicidio con il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, sovrapponendo piani diversi. Ancora una volta registriamo, da parte del segretario della Cgil Landini, una reazione stereotipata che tende ad associare l'irregolarità occupazionale dell'immigrato alla stessa ferocia che ha caratterizzato il reato di cui è stato vittima, alimentando nell'opinione pubblica l'idea che l'elemento centrale sia la condizione di irregolarità e non la brutalità dell'omicidio subito. Il caporalato è una piaga reale, che deve essere combattuta con strumenti efficaci, controlli capillari e interventi capaci di incidere sulle condizioni economiche e organizzative che lo alimentano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Satnam Singh, Rotondi (Cnel): "Contro sfruttamento risposte concrete e non simboliche"

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