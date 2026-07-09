Satnam Singh condannato a 16 anni il datore di lavoro la procuratrice | Quella di Satnam è la morte di un uomo che si poteva salvare
Il giudice ha condannato a 16 anni il datore di lavoro coinvolto nell’incidente che ha portato alla morte di un bracciante. La procuratrice ha affermato che si tratta della morte di un uomo che si sarebbe potuto salvare. La procura aveva chiesto 22 anni, sostenendo che l’imprenditore aveva consapevolmente accettato il rischio di morte e aveva scelto di non chiamare subito i soccorsi dopo l’incidente che aveva causato l’amputazione del braccio.
La Procura aveva chiesto 22 anni di reclusione, sostenendo che l'imprenditore avesse consapevolmente accettato il rischio che il bracciante morisse, scegliendo di non chiamare immediatamente i soccorsi dopo il gravissimo incidente che gli aveva provocato l'amputazione del braccio. Quel giorno, Lovato scelse di riportarlo a casa, non in ospedale, lasciando il braccio appoggiato su una cassetta di frutta. Quando i soccorsi riuscirono a intervenire era ormai troppo tardi, dopo ore di agonia Satnam Singh morì in ospedale. «Quella di Satnam», ha detto la procuratrice aggiunta di Latina Luigia Spinelli, «è la morte di un uomo che si poteva salvare, una vita che non si è spezzata all’improvviso, ma lentamente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Morte di Satnam Singh, datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere
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