Satnam Singh condannato a 16 anni il datore di lavoro la procuratrice | Quella di Satnam è la morte di un uomo che si poteva salvare

Notizia in breve

Il giudice ha condannato a 16 anni il datore di lavoro coinvolto nell’incidente che ha portato alla morte di un bracciante. La procuratrice ha affermato che si tratta della morte di un uomo che si sarebbe potuto salvare. La procura aveva chiesto 22 anni, sostenendo che l’imprenditore aveva consapevolmente accettato il rischio di morte e aveva scelto di non chiamare subito i soccorsi dopo l’incidente che aveva causato l’amputazione del braccio.