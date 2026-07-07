Satnam Singh Landini a Latina per il presidio davanti al Tribunale
Maurizio Landini parteciperà a un presidio a Latina davanti al Tribunale in occasione dell’udienza del processo per l’uccisione di Satnam Singh. La sentenza di primo grado è prevista al termine dell’udienza, che si svolge il 7 luglio 2026.
Latina, 7 luglio 2026 – Ci sarà anche Maurizio Landini al presidio organizzato a Latina in occasione dell’udienza del processo per l’uccisione di Satnam Singh, al termine della quale è attesa la sentenza di primo grado. Il segretario generale della Cgil parteciperà domani, mercoledì 8 luglio, al presidio “Nessuno deve essere sfruttato. Giustizia per Satnam Singh”, promosso da Cgil Roma e Lazio, Flai Cgil Roma e Lazio, Cgil Frosinone e Latina e Flai Cgil Frosinone e Latina. L’appuntamento è alle 16 in piazza Bruno Buozzi, davanti al Tribunale di Latina. La Cgil: “La morte di Satnam non è stata una fatalità”. “La nostra organizzazione –... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Segui gli aggiornamenti su Latina.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Morte del bracciante Satnam Singh, la Procura di Latina chiede 22 anni per Antonello Lovato: «Tragedia evitabile»
Morte del bracciante Satnam Singh, la Procura di Latina chiede la condanna a 22 anni per l'agricoltore Antonello LovatoLa Procura di Latina ha chiesto una condanna a 22 anni di reclusione per un agricoltore di 39 anni, accusato della morte di un bracciante.
Argomenti più discussi: Satnam, l'8 luglio la sentenza, autorizzate le riprese del Tg3: garantito diritto all'informazione; Processo Satnam Singh, Cgil e Flai in presidio l'8 luglio al Tribunale di Latina.
SATNAM Satnam Singh veniva dall'India e aveva solo 31 anni quando è morto dissanguato, il 19 giugno 2024, perché un braccio gli è stato strappato dal macchinario con cui stava lavorando nelle campagne di Latina. Satnam non è morto sul lavoro; Satna facebook
I familiari di Satnam Singh sono a Roma, giovedì l'incontro col leader della Cgil LandiniSono arrivati in Italia su invito della Cgil e parteciperanno a tutta una serie di incontri istituzionali. Già ieri, lunedì 14 luglio, presso la sede della Regione Lazio, i familiari di Satnam Singh, ... romatoday.it
Satnam Singh, a Latina manifestazione contro il caporalato. Landini: È ora di dire bastaA Latina è il giorno della manifestazione nazionale della Cgil Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide contro caporalato, sfruttamento sul lavoro e illegalità, organizzata dal ... tg24.sky.it