Satnam Singh Landini a Latina per il presidio davanti al Tribunale

Latina, 7 luglio 2026 – Ci sarà anche Maurizio Landini al presidio organizzato a Latina in occasione dell’udienza del processo per l’uccisione di Satnam Singh, al termine della quale è attesa la sentenza di primo grado. Il segretario generale della Cgil parteciperà domani, mercoledì 8 luglio, al presidio “Nessuno deve essere sfruttato. Giustizia per Satnam Singh”, promosso da Cgil Roma e Lazio, Flai Cgil Roma e Lazio, Cgil Frosinone e Latina e Flai Cgil Frosinone e Latina. L’appuntamento è alle 16 in piazza Bruno Buozzi, davanti al Tribunale di Latina. La Cgil: “La morte di Satnam non è stata una fatalità”. “La nostra organizzazione –... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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