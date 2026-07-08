Morte del bracciante Satnam Singh il datore di lavoro Antonello Lovato condannato a 16 anni

Notizia in breve

Antonello Lovato è stato condannato a sedici anni di carcere per la morte del bracciante Satnam Singh. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo che ha evidenziato le responsabilità dell’imprenditore agricolo. Singh è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro, e la condanna segue le indagini che hanno ricostruito le circostanze dell’accaduto. La decisione è stata comunicata questa mattina in aula.