Morte del bracciante Satnam Singh il datore di lavoro Antonello Lovato condannato a 16 anni
Antonello Lovato è stato condannato a sedici anni di carcere per la morte del bracciante Satnam Singh. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo che ha evidenziato le responsabilità dell’imprenditore agricolo. Singh è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro, e la condanna segue le indagini che hanno ricostruito le circostanze dell’accaduto. La decisione è stata comunicata questa mattina in aula.
Antonello Lovato è stato condannato a sedici anni di carcere. È a processo per la morte del bracciante agricolo Satnam Singh. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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