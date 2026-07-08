Un uomo condannato a 16 anni per la morte di un bracciante indiano. Dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, il 31enne fu caricato a bordo di un furgone con il braccio amputato in una cassetta di frutta. L’incidente avvenne nell’estate del 2024. L’uomo condannato è il datore di lavoro, accusato di aver causato la morte del lavoratore.

AGI - Per la morte del bracciante Satnam Singh è stato condannato a 16 anni Antonello Lovato, il datore di lavoro del 31enne indiano. Il bracciante, nel l’estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine intorno a Latina, fu caricato a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Venne lasciato davanti a casa e non furono chiamati i soccorsi. L’uomo morì il giorno successivo in ospedale ed è diventato un simbolo della lotta contro il caporalato. La condanna per la morte del bracciante. I giudici della Corte d’Assise di Latina hanno condannato a sedici anni di carcere Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morte di Satnam Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni

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Satnam Singh, il bracciante morto: il datore di lavoro condannato a 16 anni di carcere

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Morte del bracciante Satnam Singh a Latina, condannato a 16 anni il datore di lavoro Antonello Lovato x.com

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