Al Sassuolo sono iniziati i primi rientri dei calciatori, con visite mediche che hanno preso il via. I giocatori sono tornati a svolgere controlli e test fisici prima dell’inizio della preparazione pre-campionato. La squadra si radunerà ufficialmente tra due giorni, quando comincerà la preparazione al Mapei Football Center in vista della nuova stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sulle date di inizio allenamenti o sulle eventuali novità di mercato.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Toh, chi si rivede. In attesa del ‘primo giorno di scuola’ del Sassuolo 202627 in programma dopodomani al Mapei Football Center, le prime immagini che il Sassuolo diffonde, attraverso i canali social ufficiali, attinenti alle visite mediche cominciate ieri al Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, danno davvero l’idea di qualcosa che sta per ricominciare. Anche perché due dei cinque protagonisti delle istantanee non si vedevano da un po’. C’è Samuele Mulattieri, reduce da una stagione in Spagna, al Deportivo La Coruna, dove ha traslocato all’inizio della scorsa stagione, e ci sono Nicolas Pierini, rientrato dal prestito della Sampdoria, dove si era trasferito a gennaio, ma anche Darryl Bakola, baby-fantasista francese che a gennaio arrivò invece dal Marsiglia e ha già debuttato nella massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo, i primi rientri. Al via le visite mediche

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