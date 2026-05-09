Una mostra al Tennis Club Bonacossa di Milano presenta i ritratti di Severino Salvemini dedicati ai protagonisti maschili e femminili del circuito internazionale di tennis. Sono esposti 49 scatti di tennisti e tenniste, tra cui alcuni dei nomi più noti del momento, come Djokovic, Sabalenka, Sinner, Tsitsipas, Alcaraz e Navarro. Le immagini catturano le espressioni e i gesti dei giocatori durante le competizioni più recenti.

Milano, 9 maggio 2026 – Da Sinner a Tsitsipras, da Cobolli a Djokovic, e poi Alcaraz, Navarro, Sabalenka: 49 ritratti di tenniste e tennisti sui campi odierni delle competizioni internazionali, con le loro espressioni e i loro gesti. Gli acquarelli di Severino Salvemini sono i protagonisti della mostra ‘Gioco. Partita. Incontro’, nella sede dello storico Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, dal 13 maggio al 3 giugno. La mostra. Ma come nasce l’esposizione? Se è vero che il gesto atletico di alcuni tennisti e tenniste sembra a volte un’opera d’arte, ecco che è proprio questo sport ad aver ispirato l’ultimo lavoro di Severino Salvemini, economista alla Bocconi di Milano, editorialista del Corriere della Sera nonché ‘sconfinatore’ nel campo dell’arte – in particolare con la tecnica dell’acquarello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Sinner a Djokovic e Sabalenka, i volti del tennis nei ritratti di Severino Salvemini: una mostra al Tennis Club Bonacossa di Milano

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