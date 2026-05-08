Perché Sinner e Djokovic chiedono più soldi anche se sono milionari | denunciano il paradosso del tennis

Due tra i più noti tennisti al mondo hanno avanzato richieste di aumento dei compensi, nonostante la loro condizione finanziaria. Le loro proteste si concentrano sulla distribuzione dei guadagni generati dalla crescita del settore, sollevando questioni sulla ripartizione delle entrate nel circuito. Le richieste coinvolgono non solo i singoli atleti, ma anche il sistema che gestisce e distribuisce i ricavi.

Le rimostranze dei tennisti non nascono da un semplice malcontento sui premi, ma da una domanda molto più profonda: chi deve beneficiare davvero della crescita miliardaria del tennis mondiale? Ecco cosa chiedono i big, per tutti e non solo per se stessi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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