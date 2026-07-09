È stato completato il ponte ciclopedonale in acciaio che attraversa via Papiria, il Canale Albani e la superstrada, collegando i quartieri di Bellocchi e Sant’Orso con Vallato e il centro urbano. La struttura si estende sopra la strada principale ed è stata installata recentemente. L’opera rappresenta un collegamento tra le aree periferiche e il centro cittadino, facilitando il transito di pedoni e ciclisti. L’inaugurazione è stata accompagnata da commenti positivi sulla funzionalità della nuova infrastruttura.

Fano, 9 luglio 2026 – “Sant’Orso come una piccola Brooklyn”. C’è entusiasmo per il ponte ciclopedonale in acciaio che attraversa via Papiria, il Canale Albani e la superstrada e collega i quartieri di Bellocchi e Sant’Orso con Vallato e il centro città. Ieri la messa in posa del tratto più complesso dell’infrastruttura, quello che attraversa la superstrada. Per consentire le operazioni di posizionamento dell’impalcato in acciaio, dal peso di oltre 18 tonnellate e lungo 30 metri, è stata necessaria la chiusura temporanea della superstrada. Si è trattato di un intervento particolarmente complesso, che ha richiesto un’organizzazione puntuale e un alto livello di coordinamento tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Sant’Orso come una piccola Brooklyn”. Posato il maxi ponte sulla Superstrada

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