Scontro violento sulla Superstrada una persona in pronto soccorso

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, si è verificato un incidente sulla corsia sud della superstrada MeBo, che ha coinvolto un veicolo e ha causato il trasporto di una persona in pronto soccorso. La collisione ha generato momenti di tensione tra gli automobilisti presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata resa nota.

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Sono stati momenti di paura quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, sulla corsia sud della superstrada MeBo. Poco prima delle 17:30, all’altezza di Terlano, si è verificato un violentissimo tamponamento tra due auto, entrambe uscite con evidenti e serissimi danni alla.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente sulla superstrada: una persona perde la vita, traffico rallentatoBRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la... Incidente sulla superstrada: auto prende fuoco, una persona muore carbonizzataBRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la... Argomenti più discussi: ? Scontro violento sulla Superstrada, una persona portata in pronto soccorso; Incidente a Nepi, suv si schianta contro una casa e resta in bilico sul burrone | FOTO; Ancora sangue sulle strade: violento incidente auto-moto. Morto il centauro; Scontro fra auto e furgone sammarinesi a Coriano: intervenuto l'elisoccorso. Viterbo – Tragico schianto sulla Superstrada, muore motociclista di 42 anni: traffico paralizzato verso OrteORTE - Drammatico incidente lungo la Superstrada 675 Umbro-Laziale, nel tratto compreso tra Viterbo Nord e Bagnaia, in direzione Orte. Un motociclista di 42 a ... etrurianews.it