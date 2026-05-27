Al porto è stato posato un ponte di 42 metri che attraversa il Carrione, progettato per eliminare il transito dei tir dal viale. La struttura collega direttamente le aree portuali con le zone di smistamento, riducendo il traffico pesante nel centro cittadino. La posa è stata completata nelle ultime ore, con lavori che hanno coinvolto operai e tecnici specializzati. La nuova infrastruttura mira a migliorare la viabilità e a favorire l'ambiente urbano.

Un ponte di 42 metri che scavalca il Carrione, provando a costruire un nuovo equilibrio tra porto e città. È stato posato ieri mattina il nuovo ponte ferroviario del futuro ingresso di levante dello scalo marinello: tassello centrale del grande progetto di riqualificazione dell’interfaccia porto-città. Un’opera attesa, simbolica e strategica, presentata prima nella sede dell’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale e subito dopo direttamente in loco al cantiere. Alla presentazione Bruno Pisano presidente dell’Autorità Portuale, l’assessore Carlo Orlandi e il comandante della Capitaneria di porto Angelo Benedetto Gonnella, con i dettagli tecnici e le cifre illustrate dall’ingegner Mirko Leonardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ponte per l’ambiente. Posato al porto il viadotto che eliminerà i tir dal viale

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