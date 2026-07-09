Oggi si sono verificati due eventi distinti. Un funzionario ha dichiarato che un comandante locale ha respinto i migranti e ha fatto commenti discriminatori riguardo ai cittadini di origine musulmana. Contestualmente, un giornalista ha smentito di aver mai considerato una candidatura politica e ha confermato di aver partecipato alla revisione di un sondaggio sulla sua popolarità tra gli elettori di centrodestra.

Oggi mi dovete scusare, ma dovete accontentarvi di una versione breve. Partiamo da Ranucci, che oggi smentisce di essersi mai voluto candidare. Resta il fatto che il sondaggio per capire quanto fosse gradito agli elettori di centrodestra è stato preparato e pure lui ci si è messo a correggerlo. Una roba senza alcun senso. Se non intendo candidarmi, non perdo in certe bazzecole manco cinque minuti. Invece questo rapporto tra Sigfrido e il faccendiere, solo a dirla questa accoppiata viene da ridere pensando a quanto avrebbe scandalizzato Report, appare sempre più strano. Più ambiguo. Più patetico. A Milano un tizio, algerino, sfigura una donna solo perché lei ha osato guardarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Santo Sanchez respinge i migranti, se ti sfigura un islamico vale meno e Ranucci: quindi, oggi…

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