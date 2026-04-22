Ecco perché paghiamo tanto la bolletta che guai per Sanchez e le escort | quindi oggi…

Oggi si parla di quanto costano le bollette energetiche e delle questioni legate alle fonti di energia a livello globale. Secondo un articolo pubblicato su Repubblica, oltre ai paesi asiatici che continuano a bruciare carbone in grandi quantità, anche negli Stati Uniti non si smette di usare questa fonte energetica. La dipendenza dal carbone si conferma come uno dei temi principali nelle discussioni sull’energia mondiale.

- Leggo su Repubblica che, a parte la solita storia di Cina e India che bruciano carbone come se non ci fosse un domani, anche negli Stati Uniti mica scherzano. Testuale: “Discorso diverso, invece, per gli Stati Uniti, dove l’utilizzo del carbone era diminuito del 16% nel 2023 e del 5% nel 2024, per tornare a crescere del 10% nel 2025, trainato da un maggiore impiego nel settore elettrico, che rappresenta quasi il 90% del consumo di carbone statunitense. Qui Hormuz non c’entra niente. I principali fattori all’origine di questa inversione di tendenza sono stati la forte domanda di energia elettrica, dovuta alla diffusione dei data center e della mobilità elettrica, e l’aumento dei prezzi del gas, insieme al sostegno del governo statunitense volto a rallentare la dismissione delle centrali a carbone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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