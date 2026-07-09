Santa Veronica Giuliani e il dolce dei poveri | la ricetta segreta che nutriva l’anima
Santa Veronica Giuliani, suora del XVII secolo, ha creato una ricetta chiamata “pasta delle monache”, destinata ai poveri. Questa specialità, nata nel monastero, era un dolce semplice e nutriente. La ricetta, tramandata nel tempo, prevedeva ingredienti economici e facilmente reperibili. La “pasta delle monache” rappresentava un gesto di solidarietà e cura verso chi aveva meno. Oggi si ricorda questa tradizione come esempio di condivisione e attenzione ai bisognosi.
Santa Veronica Giuliani che trasformò una specialità del monastero in un dono per i meno abbienti: la storia e la preparazione della “pasta delle monache”. Oggi, 9 luglio, si ricorda Santa Veronica Giuliani, mistica straordinaria che visse a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Nata a Mercatello sul Metauro ebbe fin da piccola visioni e locuzioni interiori e successivamente nel corso della sua vita ricevette anche le Stimmate. Da ragazza entrò nel monastero delle cappuccine di Città di Castello dove visse per più di cinquant’anni e oltre a diventarne la badessa svolse molte altre attività. In monastero Santa Veronica era maestra delle novizie, si occupava dell’infermeria e tra le varie occupazioni aveva anche la mansione di cuoca. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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