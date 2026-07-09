Santa Veronica Giuliani, suora del XVII secolo, ha creato una ricetta chiamata “pasta delle monache”, destinata ai poveri. Questa specialità, nata nel monastero, era un dolce semplice e nutriente. La ricetta, tramandata nel tempo, prevedeva ingredienti economici e facilmente reperibili. La “pasta delle monache” rappresentava un gesto di solidarietà e cura verso chi aveva meno. Oggi si ricorda questa tradizione come esempio di condivisione e attenzione ai bisognosi.

Santa Veronica Giuliani che trasformò una specialità del monastero in un dono per i meno abbienti: la storia e la preparazione della “pasta delle monache”. Oggi, 9 luglio, si ricorda Santa Veronica Giuliani, mistica straordinaria che visse a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Nata a Mercatello sul Metauro ebbe fin da piccola visioni e locuzioni interiori e successivamente nel corso della sua vita ricevette anche le Stimmate. Da ragazza entrò nel monastero delle cappuccine di Città di Castello dove visse per più di cinquant’anni e oltre a diventarne la badessa svolse molte altre attività. In monastero Santa Veronica era maestra delle novizie, si occupava dell’infermeria e tra le varie occupazioni aveva anche la mansione di cuoca. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Santa Veronica Giuliani e il dolce dei poveri: la ricetta segreta che nutriva l’anima

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