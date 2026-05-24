È morto l’inventore del Crodino, Maurizio Gozzelino. La ricetta resta segreta, anche se si conoscono alcuni ingredienti. Il prodotto viene descritto come “l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo”. Lo slogan pubblicitario ha contribuito a diffondere il nome del drink, che ha ottenuto un grande successo commerciale.

Il Crodino, “l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo”. Dire che sia stato uno slogan pubblicitario azzeccato sminuisce la portata dell’intuizione, sia per quel che riguarda il drink che, appunto, per il modo di raccontarlo al mondo. E farlo amare. Dietro il Crodino e questa frase che conoscono davvero tutti, almeno fino a una certa generazione, c’era Maurizio Gozzelino, l’enologo piemontese morto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio all’età di 91 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia e rilanciata nelle ultime ore da diverse testate piemontesi e nazionali. Nato a Saluzzo nel 1935, Gozzelino era considerato il “mago delle essenze” per via della sua esperienza nel settore liquoristico e aromatico e per il suo ‘fiuto’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto l’inventore del Crodino, Maurizio Gozzelino. La ricetta ancora segreta (ma qualche ingrediente è noto) e quello slogan che tutti conoscono

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MORTO MAURIZIO GOZZELINO, LINVENTORE DEL CRODINO: CHI ERA LENOLOGO RE DEGLI APERITIVI ANALCOLICI

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