Giugliano adottata determina per i lavori di via Santa Caterina | svolta più vicina

Dopo otto anni di attesa, è stata pubblicata la gara per i lavori di riqualificazione di via Santa Caterina da Siena a Giugliano. La strada, chiusa dal 2018 a causa di un cedimento del sistema fognario, si trova ora a un passo dall’avvio degli interventi. I lavori sono finanziati dalla Regione con un importo di 19 milioni di euro e rappresentano l’avvio di un processo che potrebbe portare alla riapertura della strada.

Dopo ben 8 anni è stata pubblicata la gara per i lavori di via Santa Caterina da Siena a Giugliano. La strada, chiusa dal 2018 a seguito del cedimento del sistema fognario, è a un passo dalla svolta, almeno per l'avvio dei lavori di rifacimento finanziati dalla Regione con 19 milioni di euro. Ora con la pubblicazione del bando si dovranno attendere i tempi tecnici per l'assegnazione alla ditta vincitrice della gara. Un iter burocratico che, una volta completato, permetterà di dare finalmente il via al cantiere per il rilancio e la riqualificazione di un'intera zona che la città attende da anni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, adottata determina per i lavori di via Santa Caterina: svolta più vicina Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, arriva svolta per via Santa Caterina: approvato progetto esecutivo da 23 milioni di euro Forte Santa Caterina, proseguono i lavori di recupero: via del Pestrino chiusa per 2 settimaneIl percorso di rigenerazione del compendio prevede ora la messa a terra degli allacciamenti dei sottoservizi, che porterà alla chiusura della strada...