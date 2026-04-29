Sanità in tilt caos nei prelievi | Sistema in affanno da mesi

Nelle ultime settimane, la sanità trentina ha registrato una serie di disservizi legati ai prelievi, con lunghe code e tensioni tra i cittadini. Il consigliere provinciale ha evidenziato come il sistema informatico dell’ASUIT continui a presentare problemi, aggravando la situazione. Le criticità si sono accumulate da mesi, creando difficoltà sia per gli utenti che per il personale sanitario. La situazione rimane al centro delle attenzioni pubbliche e politiche.

Nuovi disservizi, code e tensioni nella sanità trentina. A denunciare quanto sta accadendo è il consigliere provinciale Claudio Cia, che punta il dito contro l’ennesimo malfunzionamento del sistema informatico dell’ASUIT. Anche questa mattina, secondo quanto riferito, alcune componenti non.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Prelievi, il nuovo sistema di prenotazioni in tiltMattinata di disagi e proteste, ieri, alla sala d’attesa prelievi dell’ospedale Carlo Urbani dove gli utenti hanno atteso anche un’ora rispetto al... Attese e disagi al Centro prelievi, “ZeroCode” manda in tilt il sistemaLucca, 25 aprile 2026 – Raddoppiati i tempi di attesa al centro prelievi di Campo di Marte. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità trentina nel caos, la salute dei cittadini non può andare in blocco. L'appello di Ora!: Subito chiarezza sui disservizi; Pronto soccorso di Cagliari nel caos, l'allarme dei medici: Sistema in tilt, attese fino a dieci ore; Scatena il caos in Pronto soccorso: infermieri barricati per la paura; Il settore sanitario si schiera contro l'iniziativa UDC No a Svizzera da 10 milioni. Sanità, caos da prestazioni appropriate. Impiegata Asl: Io non ci capisco nienteLa Federazione dei medici Fimmg chiede a Zingaretti di sospendere l’applicazione del Decreto Appropriatezza: Sta creando nella prima linea del sistema sanitario nazionale e cioè gli studi dei medici ... affaritaliani.it Caos Asl Roma 1, guasto tecnico blocca i laboratori: stop agli esami del sangue pure negli ospedaliUn lunedì nero per la sanità capitolina. Un improvviso guasto tecnico sta mandando in tilt i sistemi della Asl Roma 1, provocando pesanti rallentamenti e il blocco parziale delle attività sanitarie pe ... msn.com Ti è mai capitato di rinunciare a una visita o aspettare mesi per una prestazione sanitaria Scrivi un commento per Fuoritg di oggi. CAOS SANITA’ Nel grande caos della sanità, tra liste d’attesa infinite e pronto soccorso al collasso, medici e infermieri restano i - facebook.com facebook La sanità piemontese piange la scomparsa del dott. Riccardo Faletti, direttore dell’Unità di Radiodiagnostica dell’IRCCS di Candiolo. Ci lascia un grande professionista ma, soprattutto, un uomo troppo giovane. L’abbraccio della sanità regionale giunga alla fa x.com