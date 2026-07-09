Firenze, 8 luglio 2026 – “La Toscana si conferma tra le regioni che esprimono le migliori performance del Servizio sanitario nazionale. I cittadini continuano ad avere un elevato livello di fiducia nei confronti dei medici, la mortalità evitabile resta tra le più basse del Paese e la dotazione di medici specialisti è superiore alla media nazionale. Sono risultati che testimoniano il valore del nostro sistema sanitario e l’impegno quotidiano dei professionisti. Ma sarebbe un grave errore considerarli acquisiti una volta per tutte: oggi abbiamo il dovere di preservare questo patrimonio affrontando con decisione le criticità che stanno emergendo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, Dattolo: “Toscana bene sui dati Istat, ma guai a dare risultati per acquisiti"

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