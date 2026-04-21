Istat seminario online sui dati del Censimento 2024 | focus sulle regioni italiane

L’Istituto Nazionale di Statistica ha annunciato un seminario online previsto per giovedì 30 aprile alle 10, dedicato ai risultati del Censimento permanente della popolazione in Italia. L’evento si svolge in contemporanea con la diffusione dei fascicoli regionali che presentano i dati censuari del 2024. Durante l’incontro saranno analizzati i principali numeri relativi alle diverse aree del Paese.

L’ Istat organizza il seminario online “I principali risultati del Censimento permanente della popolazione nelle regioni italiane”, in programma giovedì 30 aprile alle ore 10, in concomitanza con la pubblicazione dei fascicoli regionali relativi ai dati censuari del 2024. L’incontro ( qui il programma) rappresenta un’occasione per analizzare nel dettaglio il quadro territoriale della popolazione italiana, con particolare attenzione alla dinamica demografica, alla struttura e composizione della popolazione e alla distribuzione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale. Approfondimenti e strumenti digitali. Al termine del seminario, a...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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