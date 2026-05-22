Siamo più istruiti dei nostri genitori ma non necessariamente più benestanti La scuola regge ma non basta Dati Istat

Secondo i dati dell'Istat, le persone nate negli anni Ottanta sono più istruite rispetto ai genitori, ma non sempre godono di un tenore di vita superiore. La scuola continua a svolgere un ruolo importante, tuttavia non garantisce da sola un miglioramento economico. Nel tempo, la possibilità di migliorare la propria condizione sociale si è ridotta, e la mobilità sociale sembra essersi indebolita rispetto alle generazioni precedenti. Questi fatti evidenziano un cambiamento nel rapporto tra istruzione e benessere economico.

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