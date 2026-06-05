Durante un servizio di controllo del territorio nei comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, i Carabinieri hanno fermato un minorenne che aveva occultato la targa del veicolo. Il giovane è stato denunciato per questo motivo. L'operazione rientra in un intervento più ampio volto a prevenire reati e migliorare la sicurezza stradale nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio straordinario di controllo del territorio. Nei territori di Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, i Carabinieri hanno svolto un ampio servizio straordinario di controllo finalizzato alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della sicurezza stradale. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Camporotondo Etneo, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento “Sicilia” e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, nell’ambito di un’attività coordinata di vigilanza sul territorio. Obiettivo dei controlli e verifiche effettuate. L’intervento aveva lo scopo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa, aumentare la sicurezza percepita dai cittadini e monitorare le aree ritenute più sensibili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Pietro Clarenza, fermato e denunciato minorenne con targa occultata

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