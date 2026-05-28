Catania furto in aeroporto durante i controlli di sicurezza | identificato e denunciato un 60enne

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è stato identificato e denunciato dopo aver sottratto il portafoglio durante i controlli di sicurezza nel Terminal C di un aeroporto. La Polizia di Stato ha ricostruito la vicenda e ha individuato il presunto responsabile. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nel corso delle operazioni di verifica dei passeggeri.