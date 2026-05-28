Catania furto in aeroporto durante i controlli di sicurezza | identificato e denunciato un 60enne
Un uomo di 60 anni è stato identificato e denunciato dopo aver sottratto il portafoglio durante i controlli di sicurezza nel Terminal C di un aeroporto. La Polizia di Stato ha ricostruito la vicenda e ha individuato il presunto responsabile. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nel corso delle operazioni di verifica dei passeggeri.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Portafoglio rubato al Terminal C durante i controlli. La Polizia di Stato ha identificato il presunto autore di un furto avvenuto nei giorni scorsi all’interno dell’aeroporto, nella zona dei controlli di sicurezza del Terminal C. Si tratta di un uomo di 60 anni accusato di aver sottratto il portafoglio a un altro passeggero in fila per l’imbarco. La vittima aveva sistemato il portafoglio nell’apposita vaschetta utilizzata per i controlli allo scanner. Dopo aver superato il varco di sicurezza, però, si è accorta della scomparsa dell’oggetto contenente documenti personali e circa 100 euro in contanti. Le indagini della Polizia di Frontiera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Ballerino cubano trasporta dolci alla coca | Border Control Roma Fiumicino
Notizie e thread social correlati
Frosinone, minaccia gli agenti durante un controllo: denunciato un 60enneNella notte a Frosinone, un uomo di circa 60 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver minacciato gli agenti durante un controllo.
Furto da 30mila euro durante il raduno di Harley Davidson: l’autore identificato dopo 2 settimaneDurante un fine settimana particolarmente frequentato, si è verificato un furto di circa 30 mila euro durante un raduno di motociclisti.
Temi più discussi: RUBANO UNO ZAINO AD UN IMPIEGATO IN SERVIZIO IN AEROPORTO: LADRI INDIVIDUATI E DENUNCIATI DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Aeroporto di Catania, dipendente derubato: mentre lavora vede sparire i soldi dalla carta, due uomini nei guai; Due pregiudicati catanesi rubano lo zaino di un impiegato dell'aeroporto ed usano la sua carta di credito; Bmw smontata, cofano, fari e pezzi del motore spariti: raid nel parcheggio dell'aeroporto - BresciaToday.
La vittima si è accorta del furto dopo aver notato alcuni movimenti sospetti sul suo conto -- Due pregiudicati catanesi rubano lo zaino di un impiegato dell'aeroporto ed usano la sua carta di credito https://www.cataniatoday.it/cronaca/ladri-rubano-zaino-lavorato facebook
Catania. Furto in aeroporto, rubato il portafoglio a un passeggero: 60enne denunciatoÈ stato individuato dalla Polizia di Stato il 60enne che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un furto perpetrato in aeroporto ai danni di un altro ... libertasicilia.it
Catania. Aeroporto, rubato uno zaino a un impiegato in servizio: due denunciati dalla Polizia di StatoSono stati individuati dalla Polizia di Stato i due ladri che, nei giorni scorsi, hanno compiuto un furto in aeroporto, rubando lo zaino ad un dipendente impegnato ad ... libertasicilia.it