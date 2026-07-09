San Pellegrino 3° Premio Bruno Quarenghi assegnato al professor Riener
Sabato 4 luglio, al Bigio di San Pellegrino Terme, si è svolto il quinto convegno dedicato a innovazione e tecnologia. Durante l’evento, il professor Riener ha ricevuto il terzo Premio Bruno Quarenghi. La cerimonia ha visto la partecipazione di pubblico e relatori provenienti da diversi settori, con interventi che hanno unito aspetti scientifici e applicazioni pratiche. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e accademici.
San Pellegrino Terme. Emozioni e tecnologia sono andate a braccetto sabato 4 luglio, al Bigio di San Pellegrino Terme, al quinto convegno sulla robotica e le tecnologie per la neuroriabilitazione promosso dall’Associazione Genesis in collaborazione con l’Istituto Clinico Quarenghi, l’Ordine dei Fisioterapisti di Bergamo e l’Associazione Amici Traumatizzati Cranici (Aatc). “Questo convegno ha un valore sia simbolico che culturale – spiega Stefano Mazzoleni, professore di Bioingegneria e BioRobotica al Politecnico di Bari e alla Scuola IMT Alti Studi Lucca – È importante far dialogare fra loro ingegneri e staff clinico, affinché si imparino a conoscere i rispettivi settori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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