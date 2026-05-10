San Pellegrino il Comitato Quarenghi premia Lara Magoni

Il Comitato Quarenghi ha deciso di premiare Lara Magoni a San Pellegrino Terme. La campionessa di sci ha ottenuto un risultato importante ai campionati mondiali, vincendo una medaglia d’argento. La cerimonia si è svolta nella località bergamasca, alla presenza di numerosi rappresentanti e appassionati. La premiazione ha celebrato le imprese sportive di Magoni, riconoscendone i successi nel settore sciistico.

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San Pellegrino Terme. Non poteva che andare a Lara Magoni, campionessa di sci (argento mondiale a Sestriere nel 1997), europarlamentare e da anni impegnata nella promozione dei valori sportivi, il premio “Alfredo Calligaris Sport e Cultura”, consegnato dal Comitato Coppa Angelo Quarenghi in occasione del 44° convegno medico dedicato agli aspetti innovativi nella riabilitazione degli sporti invernali, andato in scena al Bigio di San Pellegrino Terme ieri, sabato 9 maggio. “Alfredo Calligaris è stato il pioniere dei preparatori atletici in Italia, un uomo eclettico, intelligente, scherzoso e che ogni volta che incontravo mi regalava storie emozionanti – ricorda Lara Magoni -.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Itis Paleocapa, Lara Magoni: “È il segnale evidente di un disagio giovanile in continua crescita”“Quanto accaduto all’Itis Paleocapa di Bergamo è un episodio che ci scuote profondamente – dichiara Lara Magoni, eurodeputata Fratelli d’Italia- e... Lara Magoni: “Franco Tentorio è stata una guida politica e umana”Lara Magoni, ex campionessa di sci ed europarlamentare, ricorda così Franco Tentorio, politico bergamasco e in passato anche sindaco di Bergamo (dal... Argomenti più discussi: Aspetti innovativi nella riabilitazione degli sport invernali - Comitato Coppa Quarenghi - eventi; Lara Magoni premiata dal Comitato Quarenghi: A San Pellegrino tanti legami ed emozioni; Pums, due osservazioni giunte al Comune. Opposizione pronta allo scontro: Daremo battaglia; Abbandono rifiuti, l’ombra dei b&b abusivi.