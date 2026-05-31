Il premio ’Raoul Casadei’ è stato consegnato a Roma al presidente nazionale di Confcommercio, da Augusto Patrignani, presidente provinciale di Confcommercio Forlì-Cesena. La cerimonia si è svolta in una occasione ufficiale, con la consegna del riconoscimento simbolico. La foto mostra i due protagonisti durante l’evento.

Un riconoscimento simbolico e dal forte valore identitario quello consegnato a Roma da Augusto Patrignani, presidente provinciale di Confcommercio Forlì-Cesena, al presidente nazionale Carlo Sangalli (nella foto). Nella sede nazionale di Confcommercio, Patrignani ha infatti donato a Sangalli il premio “ Raoul Casadei ”, tributo dedicato al celebre artista romagnolo che più di ogni altro ha saputo rappresentare nel mondo la musica, il folclore e l’anima popolare della Romagna. Il gesto nasce come ringraziamento per il costante impegno del presidente nazionale nel sostenere la cultura italiana, il turismo e le tradizioni territoriali, elementi considerati fondamentali anche per la crescita economica e sociale delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio ’Raoul Casadei’ assegnato al presidente nazionale Sangalli

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