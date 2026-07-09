Il San Giusto è stato ripescato in Seconda Categoria. La squadra, dopo aver perso la finale dei playoff di Terza Categoria contro Las Vegas, ha ottenuto il passaggio di categoria attraverso il ripescaggio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione. La formazione si prepara ora a disputare il prossimo campionato di livello superiore. La squadra ha già iniziato gli allenamenti in vista della nuova stagione.

Il San Giusto, reduce dalla sconfitta nella finale dei playoff di Terza Categoria contro Las Vegas (nonostante i favori del pronostico a seguito del secondo posto in classifica al termine della "regular season") è stato ripescato in Seconda Categoria a completamento organico insieme ad Olmi, Marciana Marina, Forte di Bibbona Calcio e Montepulciano Stazione. Il club, che proprio nelle scorse ore ha annunciato l’ex Carraia Francesco Lombardi come nuovo tecnico, torna quindi ai nastri di partenza della Seconda ad un anno dalla retrocessione insieme al Paperino San Giorgio vincitore del campionato di Terza e del sopracitato Las Vegas: l’obiettivo primario sarà quindi quello di salvarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giusto ripescato in Seconda categoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abruzzo Goal | Speciale Calciomercato: Chieti, Lanciano, Serie D, Eccellenza e Promozione

Notizie e thread social correlati

Terza categoria: San Giusto-Vernio e Las Vegas Carmignano. Spareggi promozione: ecco i duelliNel campionato di Terza Categoria, si sono disputati gli incontri tra San Giusto-Vernio e Las Vegas Carmignano, mentre si sono svolti anche gli...

Seconda categoria. Il San Clemente a caccia dei play offNell'ultima giornata del campionato di Seconda Categoria, si disputano le sfide decisive per la classifica.

Argomenti più discussi: San Giusto ripescato in Seconda categoria; Dalla Prima alla Terza: Colpi a ripetizione; Seconda Categoria. Il San Giusto ha un nuovo allenatore!.

San Giusto ripescato in Seconda categoriaIl San Giusto, reduce dalla sconfitta nella finale dei playoff di Terza Categoria contro Las Vegas (nonostante ... lanazione.it