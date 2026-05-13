Terza categoria | San Giusto-Vernio e Las Vegas Carmignano Spareggi promozione | ecco i duelli

Nel campionato di Terza Categoria, si sono disputati gli incontri tra San Giusto-Vernio e Las Vegas Carmignano, mentre si sono svolti anche gli spareggi promozione con le sfide tra le squadre coinvolte. Il Bacchereto ha vinto 3-0 in trasferta contro la Vaianese nel posticipo di lunedì, conclusivo della trentaquattresima giornata e della stagione regolare. I marcatori sono stati Ferraro, Mannucci e Ostrica.

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Ferraro, Mannucci ed Ostrica hanno griffato il 3-0 con cui il Bacchereto ha espugnato il campo della Vaianese, nel posticipo del lunedì che ha chiuso sia la trentesima giornata del campionato di Terza Categoria che la "regular season". E nei prossimi giorni, l’attenzione andrà ai playoff che chiuderanno a tutti gli effetti l’annata e designeranno la seconda squadra che seguirà il Paperino San Giorgio nel campionato di Seconda Categoria 202627. Proprio il PSG, certo in anticipo della promozione e forte del "double" campionato-coppa", ha concluso il torneo al primo posto con 76 punti. Dieci in più del San Giusto, secondo, e ben quattordici più del Las Vegas, terzo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza categoria: San Giusto-Vernio e Las Vegas Carmignano. Spareggi promozione: ecco i duelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Terza categoria: tutto il programma. Domani Las Vegas-San Giusto. Che sfida tra Carmignano e VernioCampionato di Terza Categoria, trentesimo ed ultimo atto della "regular season": si comincia oggi, con il più classico degli scontri testa-coda. San Giusto - Las Vegas, ultima scoppiettanteSi è ufficialmente conclusa lo scorso lunedì, con gli ormai tradizionali posticipi, la ventinovesima giornata del campionato di Terza Categoria. Temi più discussi: Tabellino partita Bacchereto vs BGV Soccer Club; San Giusto - Las Vegas, ultima scoppiettante; Viaccia e Poggio possono brindare. Sorrisi anche per il Montemurlo; Terza categoria: San Giusto-Vernio e Las Vegas Carmignano. Spareggi promozione: ecco i duelli. Terza categoria: tutto il programma. Domani Las Vegas-San Giusto. Che sfida tra Carmignano e VernioQuello a Seano è uno dei big match in chiave playoff visto che le due squadre sono appaiate al quarto posto . msn.com Third Category: The full schedule. Tomorrow, Las Vegas vs. San Giusto. What a challenge between Carmignano and Vernio!The match in Seano is one of the big ones with a view to the playoffs, given that the two teams are tied for fourth place. sport.quotidiano.net