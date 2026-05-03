seconda categoria il san clemente a caccia dei play off

Nell'ultima giornata del campionato di Seconda Categoria, si disputano le sfide decisive per la classifica. Nel Girone D, la Sancat affronta in trasferta la Molinense, squadra che occupa il quarto posto, con l’obiettivo di conquistare il secondo posto e qualificarsi ai playoff. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, che cercano di migliorare la propria posizione in vista della fine del campionato.

Ultima giornata anche in Seconda Categoria. Nel Girone D la Sancat si gioca il secondo posto sul campo della Molinense, quarta. Il San Clemente, a Rignano, cerca i punti per disputare i play-off. Le altre partite: Albereta San Salvi-Fulgor Castelfranco, Bagno a Ripoli-Ludus ’90, Carbonile-Pelago, Cobra Kai-Leccese e Pian di San Bartolo-Floriagafir Bellariva. Nel Girone E sfida play-off tra Impruneta Tavarnuzze (seconda) e Duccio Dini (quinta). Le altre gare: Castellina in Chianti-Sambuca, Dinamo Florentia-Laurenziana, Mercatale-San Polo, Real Peretola-Florence, San Giusto Le Bagnese-Grevigiana e Virtus Bronzetto-Casellina. Nel Girone F La Lanterna a La Querce va a caccia del secondo posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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