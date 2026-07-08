Un uomo è entrato nel duomo di Napoli e si è diretto rapidamente verso l’altare con il busto di San Gennaro. Senza essere fermato, ha preso la mitria esposta sopra il busto e si è allontanato. La scena si è svolta in pochi secondi, senza che nessuno intervenisse immediatamente. La polizia sta indagando per identificare il responsabile e ricostruire la vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ entrato da solo ma con passo spedito nel duomo di Napoli e si è diretto verso l’altare dove era esposto il busto di San Gennaro, patrono della città capoluogo e della Campania e ha afferrato la mitria. Poi si è allontanato velocemente. Protagonista della vicenda un 43enne straniero che è stato bloccato poco dopo dai carabinieri e da una pattuglia di militari dell’Esercito impegnata nell’operazione ‘Strade Sicure’. Non è stato un furto pianificato come quello del memorabile film “Operazione San Gennaro” del 1966, con Nino Manfredi e Totò, diretto da Dino Risi. Ma anche in questo caso quanto appartenuto al patrono è stato subito recuperato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Entra nel Duomo e ruba la mitria: una nuova ‘Operazione San Gennaro”

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