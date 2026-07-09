San Cipriano Picentino al via il nuovo sistema di videosorveglianza | telecamere e lettori targhe

Da anteprima24.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Cipriano Picentino sono iniziati i lavori per il nuovo sistema di videosorveglianza, denominato “San Cipriano Sicura”. Il progetto prevede l’installazione di telecamere e lettori di targhe per migliorare il monitoraggio della zona. Il sistema utilizza tecnologie moderne e si inserisce nel percorso di potenziamento della sicurezza urbana avviato dall’amministrazione comunale. I lavori riguardano l’installazione di dispositivi di videosorveglianza integrata in diverse aree del territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il percorso di potenziamento della sicurezza urbana a San Cipriano Picentino. Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza integrata “San Cipriano Sicura”, un progetto che punta a rafforzare il controllo del territorio attraverso tecnologie di ultima generazione. L’intervento prevede l’installazione di telecamere ad alta definizione e di dispositivi dotati di lettura automatica delle targhe, che saranno collocati nei principali punti di accesso al Comune e nelle aree considerate strategiche. L’obiettivo è quello di migliorare il monitoraggio del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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