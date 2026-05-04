A San Cipriano Picentino apre il Villaggio delle Meraviglie

Domenica 17 maggio, dalle ore 10:00 preparatevi a varcare la soglia di un mondo incantato. Un luogo dove la fantasia prende vita e ogni angolo nasconde una sorpresa. ? Laboratori creativi? Giochi e attività per grandi e piccoli? Street food goloso? Musica dal vivoUn evento pensato per bambini.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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