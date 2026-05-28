San Cipriano Picentino si inaugura l’opera Filare il Tempo in Piazza Umberto I

Notizia in breve

Domenica 1° giugno alle 18 a San Cipriano Picentino si terrà l’inaugurazione dell’opera “Filare il Tempo” in Piazza Umberto I. La scultura è realizzata in marmo di Carrara e ricorda la tradizione della lavorazione della lana. L’installazione include un’esperienza interattiva in realtà aumentata che permette di approfondire la storia delle filatrici. La cerimonia prevede l’apertura ufficiale dell’opera e l’accesso alla tecnologia integrata.