Salvate il soldato Ryan Spielberg dà il meglio di sé

SALVATE IL SOLDATO RYAN con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 40 minuti. Su Iris alle 0.05 LA TRAMA Giugno 1944 gli americani sbarcano in Normandia. Un capitano riceve un ordine. Scovare nel mucchio dell'esercito invasore un soldato di nome Ryan e salvargli a ogni costo la vita. Questo perchè Ryan è l'unico sopravvissuto di quattro fratelli che hanno dato la vita per la patria. PERCHE' VEDERLO Perché Spielberg dà il meglio di sè specie nelle battaglie finali e nel dolentissimo finale. Come in "Schlinder" il finale è raccontato dai superstiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Steven Spielberg's Greatest Movies Ever Made (Top 5)

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