Salvate il soldato Ryan Spielberg dà il meglio di sé

Da liberoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SALVATE IL   SOLDATO RYAN con Tom Hanks, Matt Damon, Tom  Sizemore. Regia di  Steven Spielberg.  Produzione USA  1998.  Durata: 2  ore e  40  minuti. Su Iris  alle 0.05 LA TRAMA Giugno 1944  gli americani  sbarcano  in  Normandia. Un  capitano  riceve  un  ordine. Scovare  nel  mucchio   dell'esercito invasore  un   soldato  di  nome Ryan e salvargli a ogni  costo la  vita. Questo  perchè Ryan  è   l'unico sopravvissuto  di  quattro fratelli  che  hanno   dato la  vita  per la patria. PERCHE' VEDERLO   Perché Spielberg   dà  il meglio di  sè specie  nelle  battaglie   finali e nel  dolentissimo  finale. Come in  "Schlinder"  il   finale  è raccontato dai superstiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

salvate il soldato ryan spielberg d224 il meglio di s233
© Liberoquotidiano.it - Salvate il soldato Ryan, Spielberg dà il meglio di sé
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Steven Spielberg's Greatest Movies Ever Made (Top 5)

Video Steven Spielberg's Greatest Movies Ever Made (Top 5)

Notizie e thread social correlati

Noah Wyle e i rimpianti della sua carriera: "Mi offrirono Salvate il soldato Ryan, ma ER mi trattenne"Noah Wyle ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta per interpretare un ruolo in Salvate il soldato Ryan, ma ha scelto di rimanere nel cast di ER.

Salvate il soldato Leao: per il suo bene scappi dal Milan (e da Allegri)Rafa Leao, protagonista della stagione 2021/2022 con il Milan, è stato riconosciuto come il miglior giocatore della Serie A e premiato come MVP dalla...

Temi più discussi: Noah Wyle poteva essere il protagonista di Salvate il soldato Ryan, ma saltò tutto per un motivo ben preciso; Noah Wyle e i rimpianti della sua carriera: Mi offrirono Salvate il soldato Ryan, ma ER mi trattenne; Scopri questi 5 film di guerra più realistici di sempre; Noah Wyle, la star di The Pitt ‘tradita’ dal successo: quell’occasione persa ha ancora un peso enorme.

salvate il soldato ryanNoah Wyle poteva essere il protagonista di Salvate il soldato Ryan, ma saltò tutto per un motivo ben precisoNoah Wyle racconta di aver dovuto rinunciare a un ruolo in Salvate il soldato Ryan per gli impegni con ER: quella parte finì poi a Matt Damon, cambiando la storia del film. msn.com

salvate il soldato ryanNoah Wyle, la star di The Pitt ‘tradita’ dal successo: quell’occasione persa ha ancora un peso enormeL'attore rivela i grandi rimpianti della sua carriera: il successo di ER gli impedì di entrare nel cast di due film diventati autentici capolavori del cinema. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web