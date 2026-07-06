Noah Wyle e i rimpianti della sua carriera | Mi offrirono Salvate il soldato Ryan ma ER mi trattenne
Noah Wyle ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta per interpretare un ruolo in Salvate il soldato Ryan, ma ha scelto di rimanere nel cast di ER. L'attore ha ammesso di aver lasciato sfuggire opportunità di ruoli significativi nel corso della sua carriera, ritenendo che la serie televisiva abbia occupato troppo tempo. Wyle ha commentato di aver guardato indietro con qualche rimpianto per alcune decisioni prese in passato.
Guardando indietro, anche Noah Wyle, volto simbolo di The Pitt, riconosce di aver visto passare davanti a sé ruoli importanti, senza però avere la possibilità di coglierli. Prima di diventare uno dei volti simbolo di ER, Noah Wyle ebbe la possibilità di entrare nel cast di due film destinati a fare la storia del cinema. L'attore racconta di aver dovuto rinunciare a Salvate il soldato Ryan e Good Night, and Good Luck per rispettare gli impegni con la celebre serie medical. Quando ER gli impedì di lavorare con Spielberg e Clooney Ospite del podcast Still Here Hollywood, il protagonista di The Pitt ha ripercorso alcuni dei "treni persi" della sua carriera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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The Pitt: il salto temporale della terza stagione e le anticipazioni firmate Noah WyleNella terza stagione di The Pitt si verifica un salto temporale di durata ridotta, annunciato di recente.
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Noah Wyle e i rimpianti della sua carriera: Mi offrirono Salvate il soldato Ryan, ma ER mi trattenneGuardando indietro, anche Noah Wyle, volto simbolo di The Pitt, riconosce di aver visto passare davanti a sé ruoli importanti, senza però avere la possibilità di coglierli. movieplayer.it
Noah Wyle Reveals Missed Roles Because Couldn't Get Out of ER Filming'The Pitt' actor and executive producer starred in 11 full seasons of the long-running medical drama, from 1994 to 2005. msn.com
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