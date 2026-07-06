Noah Wyle e i rimpianti della sua carriera | Mi offrirono Salvate il soldato Ryan ma ER mi trattenne

Notizia in breve

Noah Wyle ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta per interpretare un ruolo in Salvate il soldato Ryan, ma ha scelto di rimanere nel cast di ER. L'attore ha ammesso di aver lasciato sfuggire opportunità di ruoli significativi nel corso della sua carriera, ritenendo che la serie televisiva abbia occupato troppo tempo. Wyle ha commentato di aver guardato indietro con qualche rimpianto per alcune decisioni prese in passato.