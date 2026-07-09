A Milano, in via dell’Aprica, le redazioni del gruppo editoriale del senatore Angelucci sono climatizzate, mentre all’esterno si avverte un’aria di forte calore. La notizia riguarda il trasferimento di Esperia a Libero, accompagnato dall’organizzazione di corsi social rivolti a giornalisti, condotti da Dettori e Zavalani. La sede, situata in una zona molto calda, si distingue per il contrasto tra l’interno condizionato e l’ambiente esterno.

A Milano, in via dell’Aprica, non si respira. È tutta una colata di cemento bollente, ma nelle redazioni del gruppo editoriale del senatore Angelucci soffia una potente aria condizionata che attutisce l’afa irrespirabile. La stessa aria condizionata deve aver accolto nell’ufficio di Alessandro Sallusti, da poco nuovo direttore di Libero, un giovane “professore” dei social. Si tratta di Gino Zavalani, il direttore editoriale di Esperia, già vicino social media manager di Sallusti, che terrà insieme al suo editore Pietro Dettori – ex braccio destro di Gianroberto Casaleggio nel M5s delle origini poi di Luigi Di Maio e recentemente ‘arruolato’... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sallusti porta Esperia a Libero: corsi social di Dettori e Zavalani per giornalisti

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