Ora è ufficiale | Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero

È stato annunciato ufficialmente che Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero. Dopo settimane di voci, la nomina è stata confermata, sostituendo Mario Sechi, che aveva lasciato il ruolo in modo turbolento. Sallusti torna così a guidare il quotidiano, assumendo la direzione dopo un periodo di cambiamenti e tensioni interne.

Alessandro Sallusti torna alla guida di Libero. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, è arrivata l’ufficialità della nomina del giornalista come nuovo direttore del quotidiano, chiamato a raccogliere l’eredità di Mario Sechi dopo un addio particolarmente turbolento. L’annuncio è stato diffuso attraverso una nota firmata da Leopoldo de’ Medici, presidente di Editoriale Libero S.r.l., società controllata dalla finanziaria Tosinvest della famiglia Angelucci e dalla Fondazione San Raffaele. Una scelta che segna una nuova fase per il quotidiano e per la sua linea editoriale. Maldive, ora la scoperta sui corpi dei sub: sconvolgente. Cambia tutto Particolare attenzione viene riservata anche alla trasformazione del giornalismo contemporaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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