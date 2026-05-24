Zavalani ha dichiarato che Esperia è nata contro la deriva anti occidentale e che il report ha portato un aumento di oltre 160.000 follower in poco più di un anno. La piattaforma ha pubblicato inchieste e approfondimenti, offrendo un punto di vista diverso. La crescita si è verificata dopo la diffusione di contenuti specifici, senza indicare altre motivazioni. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sui soggetti coinvolti.

Centosessantamila follower in poco più di un anno, inchieste, approfondimenti e un punto di vista lontano dal mainstream sulla politica e l’attualità: con queste credenziali Esperia ha attirato su di sé l’interesse di Report, che da mesi ormai gli dedica uno spazio fisso in quella che sembra essere diventata, a tutti gli effetti, una caccia alle streghe. Ne abbiamo parlato con il direttore Gino Zavalani, bersaglio prediletto di Ranucci e soci. L’interesse di Report per Esperia sembra muoversi su un crinale particolare: raccontare la crescita delle pagine social di destra non come un fenomeno mediatico o politico, ma quasi come un’anomalia da decifrare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Esperia nasce contro la deriva anti occidentale. Report? Ci ha portato un picco di nuovi follower». Parla Zavalani

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