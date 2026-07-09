Salerno NOS | il nucleo dei vigili…che non piace ai vigili

A Salerno è stato istituito il Nucleo Operativo Sicurezza (NOS) all’interno della polizia municipale. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i vigili, alcuni dei quali esprimono dissenso. La notizia ha attirato l’attenzione di cittadini e addetti ai lavori, che osservano con attenzione la presenza di questa nuova unità. La discussione si concentra sulle ripercussioni e sui possibili cambiamenti nell’organizzazione del corpo di polizia locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La costituzione del NOS (Nucleo Operativo Sicurezza) all’interno della polizia municipale di Salerno continua a generare discussioni e perplessità, non solo tra i cittadini ma anche tra esperti del settore e tra gli stessi agenti. La nascita di questa speciale costola della Municipale, composta da venti unità e voluta dal sindaco Vincenzo De Luca per garantire interventi più tempestivi e incisivi sul fronte della sicurezza urbana, ha aperto un dibattito acceso sui profili di legittimità e sulle reali competenze attribuite al nuovo reparto. Il N.O.S., coordinato direttamente dal primo cittadino e gestito dal... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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