Matera | sì al campo macerie per i Vigili del Fuoco e il Nucleo Cinofilo

A Matera è stato approvato l'uso di un nuovo campo macerie destinato ai Vigili del Fuoco e al Nucleo Cinofilo. La struttura servirà per l'addestramento degli operatori e dei cani specializzati nella ricerca di persone scomparse. Non sono stati divulgati dettagli sulle aree specifiche dedicate all’addestramento o su come questa novità influirà sulle operazioni di soccorso. La decisione riguarda esclusivamente la realizzazione e l’utilizzo del campo.

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