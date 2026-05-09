Matera | sì al campo macerie per i Vigili del Fuoco e il Nucleo Cinofilo
A Matera è stato approvato l'uso di un nuovo campo macerie destinato ai Vigili del Fuoco e al Nucleo Cinofilo. La struttura servirà per l'addestramento degli operatori e dei cani specializzati nella ricerca di persone scomparse. Non sono stati divulgati dettagli sulle aree specifiche dedicate all’addestramento o su come questa novità influirà sulle operazioni di soccorso. La decisione riguarda esclusivamente la realizzazione e l’utilizzo del campo.
? Domande chiave Come influirà il nuovo campo macerie sulla ricerca delle persone scomparse?. Quali aree specifiche verranno individuate per l'addestramento del Nucleo Cinofilo?. Perché i sindacati chiedono misure anti-incendio già a giugno 2026?. Come cambierà la gestione delle emergenze in tutta la Basilicata?.? In Breve La mozione è stata presentata dalla consigliera Antezza per il territorio di Matera.. I sindacati Conapo, Uilpa, Cgil, Confsal e Federdistat hanno sostenuto la proposta.. Il Nucleo Cinofilo regionale opererà per il Piano provinciale persone scomparse.. I sindacati chiedono misure anti-incendio anticipate a giugno per l'anno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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