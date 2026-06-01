A26 incendio di un mezzo pesante | intervento anche del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco
Un camion è andato a fuoco nel pomeriggio sulla A26 tra Baveno e Carpugnino. I vigili del fuoco hanno inviato anche il nucleo Nbcr per le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto sono ancora in corso. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti. La strada rimane chiusa o parzialmente interdetta.
Proseguono le operazioni di messa in sicurezza lungo la A26 Genova Voltri–Gravellona Toce, nel tratto tra Baveno e Carpugnino, dopo l’incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nel pomeriggio.Sul posto sono ancora impegnati i vigili del fuoco del Vco, con il supporto del nucleo Nbcr (nucleare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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