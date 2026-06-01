A26 incendio di un mezzo pesante | intervento anche del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Un camion è andato a fuoco nel pomeriggio sulla A26 tra Baveno e Carpugnino. I vigili del fuoco hanno inviato anche il nucleo Nbcr per le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Le operazioni di messa in sicurezza del tratto sono ancora in corso. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti. La strada rimane chiusa o parzialmente interdetta.