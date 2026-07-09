Salerno controlli in un B&B | espulso straniero irregolare

Durante un'operazione in un Bed & Breakfast cittadino, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza e del Nucleo Tributario della Polizia Municipale hanno controllato gli ospiti. È stato identificato uno straniero irregolare, che è stato successivamente allontanato dalla struttura. L’intervento si è concluso con l’espulsione dell’individuo, senza ulteriori dettagli su eventuali altre irregolarità riscontrate.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua l’impegno degli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza di Salerno che, in stretta sinergia con il personale del Nucleo Tributario della Polizia Municipale, hanno effettuato un’ispezione mirata all’interno di un Bed & Breakfast cittadino. L’operazione ha portato all’espulsione di un cittadino straniero irregolare e al sequestro di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli periodici volti a verificare il rispetto delle normative fiscali e di pubblica sicurezza nelle strutture ricettive extralberghiere. Blitz. Durante l’ispezione delle stanze e l’identificazione degli ospiti, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo di origini magrebine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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