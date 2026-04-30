Lotta all' immigrazione irregolare | straniero espulso dalla Questura di Salerno

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto. È stato disposto anche l’accompagnamento alla frontiera da parte del Questore. La misura riguarda un cittadino straniero trovato irregolare sul territorio. L’operazione fa parte delle attività di controllo per la gestione dell’immigrazione. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’intervento.

Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, con contestuale ordine di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore. Il destinatario del provvedimento, un cittadino di nazionalità indiana, 30.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Contrasto all’immigrazione irregolare: indiano espulso dal Prefetto di Salerno Favoreggiamento dell'immigrazione irregolare: espulso cittadino tunisinoGli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito, nella giornata odierna, un provvedimento di espulsione nei confronti... Una raccolta di contenuti Salerno, stretta sull’immigrazione irregolare: tre espulsioni e rimpatri eseguiti dalla PoliziaOperazione della Polizia di Stato a Salerno e provincia: eseguiti provvedimenti di espulsione e rimpatrio per cittadini stranieri irregolari. Tutti i dettagli degli interventi ... infocilento.it Rieti, irregolare in Italia e con precedenti per droga e sfruttamento della prostituzione: espulso dalla poliziaRIETI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’espulsione di un cittadino albanese, irregolarmente soggiornante sul territorio ... ilmessaggero.it