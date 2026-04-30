Controlli straordinari della polizia | espulso cittadino straniero irregolare

La Polizia di Stato ha portato avanti controlli straordinari nel centro storico e nelle zone limitrofe della città, concentrandosi sul monitoraggio delle persone e dei veicoli. Durante le operazioni sono state identificate alcune persone senza permesso di soggiorno e, tra queste, una è stata espulsa dal territorio nazionale. Le attività continueranno con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispettare le norme sull’immigrazione.

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nella città normanna, con particolare attenzione al contrasto dell’immigrazione irregolare.Nella mattinata odierna, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nei luoghi pubblici.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli della Polizia tra centro e stazione: espulso un cittadino straniero e droga sequestrata Lotta all'immigrazione irregolare: straniero espulso dalla Questura di SalernoGli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, controlli straordinari della Polizia di Stato al Salone del Mobile - Polizia di Stato; Controlli straordinari della Polizia in centro e in stazione ad Aosta; Controlli straordinari della Polizia ad Aosta: identificate oltre 250 persone; Controlli straordinari della polizia nell’area di viale Vittorio Veneto e davanti alle scuole. Proseguono i controlli del territorio della Polizia nel Comune di Asti con il Reparto Prevenzione CrimineLa Polizia di Stato – La Questura di Asti prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio congiuntamente al Reparto Prevenzione Crimine di ... atnews.it Pisticci (MT), controlli straordinari della Polizia nella fascia jonico-metapontinaControlli straordinari della Polizia nella fascia jonico-metapontina il 24 aprile: 56 veicoli verificati, 139 persone identificate e tre sanzioni. Operazione Alto Impatto coordinata da Pisticci. trmtv.it Primo maggio sicuro: controlli straordinari dei Carabinieri "Si intensifica l'attività sul territorio da parte del Comando Provinciale di Salerno" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #primomaggio #sicurezza #Salerno #Cronaca #primo #maggio #sicuro - facebook.com facebook Controlli straordinari su #strada per #camion e #autobus in Europa all’inizio di maggio 2026 #trasporto #merce x.com