La Polizia ha sequestrato 119 chili di marijuana nel sud Salento durante un’operazione antidroga. Tre uomini di Gagliano del Capo sono stati arrestati. L’operazione si è svolta in un’area della provincia, dove sono stati trovati e sequestrati i droga e i soggetti coinvolti. L’intervento ha portato al fermo delle tre persone, che ora si trovano in custodia. La droga era stata nascosta in un veicolo e in un deposito nella zona.

Operazione antidroga della Polizia nel sud Salento, concluso con il sequestro di 119 kg di marijuana e con l’arresto di tre uomini di Gagliano del Capo. Gli agenti del Commissariato di Taurisano, dopo un’attività di osservazione e pedinamento, hanno individuato un capannone a Castrignano del Capo sospettato di essere utilizzato come deposito di droga, con un camion sospetto parcheggiato all’esterno. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è salito a bordo del mezzo, mentre altri due hanno tentato di allontanarsi in scooter. I tre sono stati fermati dai poliziotti in borghese con il supporto della Volante. Notata una forte agitazione da parte dei tre, è stato perquisito il locale, rinvenendo 119 kg tra infiorescenze, foglie, polvere ricavata dalla trinciatura di foglie e hashish. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salento: sequestro di 119 chili di marijuana Polizia

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Maxi sequestro di marijuana nel Salento, trovati 119 chili in un capannone: tre arresti

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