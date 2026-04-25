Stalla adibita a nascondiglio per 11 chili di marijuana Scattano arresto in carcere e sequestro
Nella mattinata di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile di Lecce hanno scoperto una stalla utilizzata come deposito di droga. Durante un’operazione, hanno trovato 11 chili di marijuana nascosti all’interno del locale. L’uomo che gestiva il deposito è stato arrestato e condotto in carcere. Il sequestro dei materiali ha portato alla confisca della sostanza stupefacente.
SAN DONATO DI LECCE - Una stalla trasformata in deposito della droga: è quanto hanno scoperto, ieri all’alba, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lecce al termine di un’attività info-investigativa che ha portato all’arresto in flagranza di Joseph Antonucci, 23enne.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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